柯瑞33分痛击湖人 勇士开季首战夺胜

（法新社旧金山18日电） 在柯瑞轰下33分、送出7次助攻的带领下，NBA卫冕军勇士今天在他们本季首场例行赛一路领先，在第3节最多领先27分的情况下，以123比109轻取湖人。

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今天美国职篮NBA开幕日的压轴好戏，是由金州勇士在主场迎战洛杉矶湖人。勇士上季击败波士顿塞尔蒂克拿下总冠军，今天他们在赛前颁发冠军戒指，并在球场升起冠军锦旗，当家球星柯瑞（Stephen Curry）在致词时发下豪语，要在本季再度夺冠。

开季前在训练中朝队友普尔（Jordan Poole）出拳而引发轩然大波的勇士老将葛林（Draymond Green），此役仍旧先发出赛。传在湖人前景堪忧的卫斯布鲁克（Russell Westbrook）今天也先发上阵，与本季加盟的贝佛利（Patrick Beverley）搭档。

这场比赛开打后，勇士取得领先，湖人在戴维斯（Anthony Davis）完成一次3分打后，以22比22扳平；但勇士靠季前与球队签下4年1.4亿美元合约续留的普尔攻下8分带领，在首节以25比22领先。

次节勇士在柯瑞砍进一记三分球后，一度领先达10分，卫斯布鲁克虽连下4分率湖人追近，但在普尔助攻让柯瑞完成3分打后，勇士又以49比37握有两位数领先。勇士在柯瑞单节进帐12分、最多领先14分的情况下，在上半场打完以59比52稍将领先拉开。

下半场开打，勇士在柯瑞连飙两记三分球，及卢尼（Kevon Looney）篮下补进，魏斯曼（James Wiseman）也在篮下放进两分后，拉出一波21比2攻势，一度以91比64领先达27分，并前3节打完后，以91比71大幅领先湖人20分。

末节，湖人几次将落后缩小，但魏金斯（Andrew Wiggins）、柯瑞的三分球让勇士挡住湖人的反扑，最终以14分之多收下胜利。

柯瑞此役攻下全场最高33分，以4年1.09亿美元合约续留的魏金斯攻下20分，汤普森（Klay Thompson）和从板凳出发的普尔分别获得18分、12分。

湖人在总教练郝姆（Darvin Ham）掌兵符后的首场例行赛吞下败仗，阵中的詹姆斯（LeBron James）有31分、14篮板、8助攻的全方位表现，戴维斯攻下全队次高的27分，卫斯布鲁克有19分、11篮板的「双十」成绩，替补的能恩（Kendrick Nunn）则进帐13分。

© 2022 AFP