威廉森强势复出 首战砍25分率鹈鹕轻取篮网

（法新社纽约19日电） 美国职篮NBA纽奥良鹈鹕球星威廉森（Zion Williamson）今天在新球季首战缴出25分9篮板3助攻，率队在客场以130比108大胜布鲁克林篮网。

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历经超过17个月养伤复健，威廉森今天砍下25分，队友殷格拉姆（Brandon Ingram）17投10中，缴出全队最高28分。

鹈鹕首节火力全开，以32比14取得大幅领先，第2节篮网设法追赶，在上半场结束前将差距缩小至落后8分，鹈鹕下半场再度发起猛烈攻势，第3节灌进40分，奠定胜基，最终以22分之差获胜。

篮网方面，杜兰特（Kevin Durant）攻下全场最高32分，并送出3篮板2助攻，光是上半场就贡献出21分。队友厄文（Kyrie Irving）19投6中仅得15分，西蒙斯（Ben Simmons）6犯退场前缴出4分5篮板5助攻。

鹈鹕教头葛林（Willie Green）谈到威廉森时说：「他非常兴奋。」威廉森是2019年的选秀状元，22岁的他去年赛季因右脚伤势整季报销。

葛林说，威廉森必须付出很多努力才能走到今天，鹈鹕和整个NBA都以他为荣。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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