暴龙发威 密契尔转骑士首秀猛轰31分9助攻仍吞败

（法新社多伦多19日电） 暴龙今天主场迎接新赛季首战，靠着一哥西雅坎（Pascal Siakam）攻下23分11篮板以及前锋阿努诺比（OG Anunoby）末节独拿10分率领下，终场以108比105逆转击败骑士。

广告 继续浏览后续

美国职篮NBA克里夫兰骑士控卫贾兰德（Darius Garland）在上半场一次进攻时，与多伦多暴龙射手崔兰特（Gary Trent Jr.）发生碰撞，左眼受伤。

骑士教头毕克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）说，在上半场比赛还剩3分51秒时，崔兰特不慎戳伤贾兰德的眼睛，贾兰德左眼流血，震惊全场，因而提前退场接受治疗。

毕克斯塔夫说：「他的脑袋很清醒，但他被戳伤，眼睑内侧严重出血。」

贾兰德上场13分钟8投2中，进帐4分3助攻。

骑士后卫密契尔（Donovan Mitchell）说：「看见贾兰德因伤退场，令我们相当沮丧。」

密契尔虽狂砍31分9助攻，仍无力阻止骑士末节遭逆转超前的命运。

暴龙上半场以51比57落后骑士，下半场急起直追，得分数以57比48取得领先，终场以108比105痛宰骑士。（译者：刘文瑜/核稿：陈政一）

© 2022 AFP