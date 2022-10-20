MLB国联冠军系列赛第2战 教士扳回一城

（法新社圣地牙哥19日电） 美国职棒大联盟MLB圣地牙哥教士今天以8比5击败费城费城人，拿下国家联盟冠军系列赛（NLCS）第2战胜利。

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教士这一胜，把7战4胜制的国联冠军系列赛战绩扳平至1胜1败。

国联冠军系列赛胜方将取得世界大赛门票，对决纽约洋基和休士顿太空人之间的胜方。

费城人今天2局上先从教士先发投手史奈尔（Blake Snell）手中敲回4分，率先取得4比0领先。

教士不甘示弱，2局下德鲁瑞（Brandon Drury）、贝尔（Josh Bell）先后敲出阳春全垒打，将落后颓势缩小至2分，来到2比4。

教士5下火力全开，在诺拉（Austin Nola）1分打点的安打带领下，苏铎（Juan Soto）、德鲁瑞与贝尔随后也都敲安，单局灌进5分，超车以7比4取得领先。

马查多（Manny Machado）7局下一支中间方向的全垒打，将教士优势扩大至8比4。

8局上霍斯金斯（Rhys Hoskins）轰出一支阳春炮，但费城人仍无力回天，吞下败绩。

史奈尔今天主投5局，有6次三振、1个保送，被击出5支安打，丢掉4分都是自责分，最后拿下胜投。

© 2022 AFP