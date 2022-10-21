布莱格曼3分炮 太空人美联冠军赛2连胜

（法新社洛杉矶20日电） 美国职棒大联盟MLB美联冠军战，主场休士顿太空人今天靠布莱格曼3炮加先发投手巴尔德斯7局好投，3比2击败纽约洋基，7战4胜制系列赛取得2胜0败优势。

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两军第3战22日回纽约续战。洋基在主场任务艰钜，除已陷0胜2败劣势，对手太空人非但连续第6季打入美联冠军战，2017与2019年都曾在美联冠军战击败洋基晋级世界大赛。

太空人在3局下半发动攻势，首名打者马多纳多（Martin Maldonado）挨触身球上垒，1出局后潘尼亚（Jeremy Pena）敲安，布莱格曼（Alex Bregman）在两出局、2好1坏下将对手一记时速97.4英里的四缝线速球轰成左外野方向的3分炮，助太空人3比0领先。

洋基4上首名打者贾吉（Aaron Judge）敲安，史丹顿（Giancarlo Stanton）也靠对手失误上垒；在黎卓（Anthony Rizzo）击出滚地球出局之际，贾吉奔回本垒让洋基首开纪录；下一棒的托瑞斯（Gleyber Torres）适时击出安打，让洋基再下一城，也让两队剩下1分差距。

双方之后未再得分，太空人最终就以1分之差险胜。太空人先发投手巴尔德斯（Framber Valdez）今天投7局，送出9次三振但没有保送，被打出4支零星安打，虽掉了两分，但都非自责分，帮助球队拿下胜利，自己也获胜投。

洋基先发投手塞维里诺（Luis Severino）今天投5.1局，有6次三振、1个保送，被打5支安打，当中包含1发致命的3分炮，丢掉3分都是自责分，是球队输球关键之一，也让他承担败投。

© 2022 AFP