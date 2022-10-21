美国西洋棋小将告棋王卡尔森诽谤 求偿1亿美元

（法新社华盛顿20日电） 挪威西洋棋棋王卡尔森指控美籍「特级大师」（grandmaster）尼曼（Hans Niemann）比赛作弊，震撼全球棋界。尼曼今天控告卡尔森等人诽谤，求偿1亿美元。

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19岁的尼曼在美国密苏里州向联邦法院提告，要求卡尔森（Magnus Carlsen）及他的Play Magnus公司（Play Magnus Group）、西洋棋线上平台Chess.com首席棋官伦契（Danny Rensch）、美国西洋棋「特级大师」中村光赔偿1亿美元。

尼曼指称上述被告造谣中伤、诽谤、勾结毁掉他的名声和生计。

卡尔森先前公开指控尼曼作弊，Chess.com也在本月稍早发表的报告中，声称尼曼在线上比赛「可能作弊上百次」。

尼曼在诉状中表示，卡尔森、伦契和中村光严重污蔑他，对他的名声和生涯造成「毁灭性的损害」。31岁的卡尔森曾5度获得世界西洋棋锦标赛冠军。

尼曼说，他为了西洋棋奉献人生，这些人却非法勾结，想害他被列入棋界黑名单。

诉状提到：「自16岁起，尼曼自食其力的唯一方式就是靠教棋和参加棋赛赚钱。」

根据诉状，尼曼在9月4日于密苏里州举行的辛克菲尔德杯（Sinquefield Cup）比赛中「彻底击败」卡尔森之后，卡尔森就恶意报复，在没有证据的情况下诬指尼曼在比赛中作弊。

诉状还指称，Chess.com封杀尼曼，并禁止他参与未来所有活动，替卡尔森毫无根据且破坏名誉的指控背书。在尼曼被控作弊之后不久，Chess.com就于9月5日封杀尼曼。

中村光作为Chess.com颇具影响力的串流合作伙伴，也被控发布「数小时影片内容，扩展并意图宣扬卡尔森错误的作弊指控」。

尼曼的诉状指称，Chess.com是在卡尔森施压下行动，Chess.com正以8300万美元价格收购卡尔森的Play Magnus公司。

诉状指控：「卡尔森巩固了『棋王』地位，自认在棋界可以为所欲为，逍遥法外。」

辛克菲尔德杯赛后两周，尼曼和卡尔森再度于「瑞士宝盛世代杯」线上比赛第6回合对弈。卡尔森只下了一步就退赛，并发布声明说，他不愿「与过去多次作弊的人下棋」。

世界西洋棋总会（International Chess Federation）9月29日宣布，针对作弊指控展开调查。

尼曼坦承过去曾在Chess.com作弊，当时他年仅12岁到16岁，但他否认近期的作弊指控，还说若有必要，他「随时可以裸身下棋」。

© 2022 AFP