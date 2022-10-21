英超艾斯顿维拉又输 主帅杰拉德旋即被炒

（法新社伦敦20日电） 英超足球联赛艾斯顿维拉（Aston Villa）今天作客富勒姆（Fulham）吞0比3惨败，球队在赛后不到2小时旋即宣布主帅杰拉德（Steven Gerrard）走人。

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球团拿杰拉德祭旗因艾斯顿维拉本季英超开季凄惨，目前11战仅2胜排在第17名，距降级区的第18到20名仅一步之遥；杰拉德执掌艾斯顿维拉兵符仅11个月。

艾斯顿维拉今天输球后又是一波4连不胜，赛后杰拉德与全队被现场自家球迷嘘爆。

球团随后发出声明：「艾斯顿维拉队证实，总教练杰拉德已离队，离队令即刻生效。我们感谢他这段时间的努力，祝福他日后一切顺心。」

艾斯顿维拉去年11月炒掉旧帅史密斯（Dean Smith）后，从苏格兰超级联赛的格拉斯哥流浪者（Rangers）请来杰拉德掌帅印，并给出一纸3年半合约，但上季艾斯顿维拉在英超仍以后段班的第14名作收。

杰拉德球员时期是利物浦乃至英格兰队家喻户晓球星，他去年率流浪者在苏超夺冠、终结长年由塞尔蒂克（Celtic）称霸后，艾斯顿维拉把他找来英超盼能提振战绩，但最终也只是落得免于降级，本季持续低迷也让今天的败战成为压垮骆驼的最后一根稻草。

© 2022 AFP