NBA公鹿挺过76人末节反扑 本季收开门红

（法新社洛杉矶20日电） 美国职篮NBA密尔瓦基公鹿今天挺过对手第4节大反攻，终场90比88击败地主费城76人，本季首战即告捷。76人球星哈登31分沦为白工。

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两届联盟MVP的公鹿球星安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）缴出21分13篮板8助攻的准大三元成绩，赏给76人开季2连败。

哈登（James Harden）全场砍进31分，16分是在第4节，率队在距离比赛结束不到2分钟时拉出一波13比0大反攻，也帮76人86比84取得全场首度领先。

但比赛剩25.7秒时公鹿马修斯（Wesley Matthews）于24秒进攻时间到底前投进三分球，再把比分反超为89比88，76人最后关头无力扳回。

公鹿队中锋罗培兹（Brook Lopez）、前锋艾伦（Grayson Allen）各挹注17、12分；公鹿另一主力密道顿（Khris Middleton）7月左手腕动刀，仍在复健尚未归队。

76人中锋恩比德（Joel Embiid）15分12篮板，却有4次失误；后卫马克西（Tyrese Maxey）15分。

© 2022 AFP