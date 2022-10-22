费城人力挫教士 国联冠军赛2比1领先

（法新社纽约21日电） 美国职棒大联盟MLB费城费城人今天以4比2击败圣地牙哥教士，拿下国联冠军系列赛（NLCS）第3战胜利，取得2胜1败领先；费城人打者舒瓦伯（Kyle Schwarber）也继首战后再次开轰。

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教士19日第2战在自家火力全开8比5扳平，不过回到主场的费城人今天很快就在自家球迷面前振作。

投手苏亚雷斯（Ranger Suarez）先发5局，有3次三振、没有保送，被击出2支安打，失2分仅1分自责分，再靠牛棚接力封锁拿下胜投。

费城人打者舒瓦伯今天1局下从教士先发投手马斯葛罗夫（Joe Musgrove）手中敲出开局阳春弹，再次为球队奠定胜基。他18日在教士主场的系列赛首战就是扫出一之488英尺远的大号全垒打，帮球队告捷。

教士4局上扳回一城，但费城人塞固拉（Jean Segura）下半局敲出带有2分打点的一垒安打，助费城人3比1领先。教士和费城人之后分别在5上和6下取得1分，但接下来都没进帐，费城人终场以2分之差获胜。

教士先发投手马斯葛罗夫主投5.2局，送出5K、2保送，被打8安包括1发全垒打，失4分都是自责分吞败。

两队明天将继续在费城打第4战。

© 2022 AFP