NBA约基奇大三元 金块击败勇士摘新球季首胜

（法新社旧金山21日电） 在一哥约基奇（Nikola Jokic）今天缔造26分、12篮板与10助攻大三元助阵下，丹佛金块挡住卫冕军金州勇士比赛尾声凶猛反扑，以128比123在客场爆冷赢球，摘下新球季首胜。

广告 继续浏览后续

连续2季获选美国职篮NBA年度最有价值球员（MVP）的金块塞尔维亚籍中锋约基奇，从开赛就身先士卒，助金块一扫19日惨败犹他爵士阴霾。

约基奇攻下全队最高的26分，布朗（Bruce Brown）也贡献20分，卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）与波特（Michael Porter Jr.）各攻下17分。金块全队共有7人得分达两位数。

勇士当家球星柯瑞（Stephen Curry）缴34分最佳。勇士在上半场落后18分，下半场急起直追，只差一口气就能完成惊人的大逆转。

金块光在第1节就拿下40分，上半场灌进70分。不过下半场勇士一步一步追上，尤其柯瑞三分连发，甚至普尔（Jordan Poole）终场前14.7秒抄截后快攻得手，勇士一度追成123比124只差1分局面。

不过，约基奇一次精采长传让布朗在终场前13秒灌篮得手，让金块取得决定性的3分领先，加上约基奇最后6.6秒两罚俱中，金块拿下新球季首胜。

© 2022 AFP