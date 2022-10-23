红牛饮料创办人去世 享寿78岁

（法新社维也纳22日电） 红牛（Red Bull）创办人马特希兹（Dietrich Mateschitz）今天过世，享寿78岁。

广告 继续浏览后续

红牛对马特希兹的过世表达「哀伤」之意，同时「真诚感谢他的成就」。

马特希兹生前不爱曝光，极少接受访问。他2022年以估计274亿美元净资产登上「富比世」（Forbes）奥地利首富。

马特希兹遗留下来的红牛能量饮料之所以问世，与他担任德国一家化妆品公司的行销总监，某次出差到香港喝到一款亚洲常见甜饮有关。

他当时一喝马上就爱上这款饮料，并对它似在克服时差上的效果留下深刻印象。

他决定与这款饮料的开发商、泰国企业家许书标（Chaleo Yoovidhya）合作，于1984年共同创办红牛公司。

总部在奥地利滨湖富施尔（Fuschl-am-See）的这款饮料，接下来缓慢但稳步地赢得了西方的味蕾，并在巧妙的行销与运动搭配下，成功推广全球。

而他砸下重金投资运动赛事，让自己的品牌在全球曝光。

除了参与一级方程式赛车（Formula One，F1），红牛2005年还买下奥地利城市萨尔斯堡（Salzburg）的足球队，接着收购德国莱比锡（Leipzig）的足球队。

在红牛大力投资下，F1红牛车手维斯塔潘（Max Verstappen）连续两年荣登世界冠军，两支足球队也享有夺冠成就。

红牛也参与极限运动，赞助空中特技和悬崖跳水等。

© 2022 AFP