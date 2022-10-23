霍斯金斯双响炮 费城人4轰痛击教士国联冠军赛听牌

（法新社费城22日电） 费城人今天在霍斯金斯单场双响炮、全队一共挥出4支全垒打的情况下，以10比6痛击教士，在国联冠军赛以3比1听牌

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美国职棒大联盟MLB国家联盟冠军战，费城费城人在打完前3场比赛后，在7战4胜制的赛事中以2比1领先圣地牙哥教士；今天两队在费城进行第4战，费城人有机会在主场抢下听牌优势。

但作客的教士在这场比赛的1局上半先声夺人，两出局后，靠马查多（Manny Machado）中左外野的阳春全垒打先驰得点。德鲁瑞（Brandon Drury）之后敲出两分打点二垒安打，把费城人先发投手斐尔特（Bailey Falter）打退场后，金河成又敲出安打，让教士进帐第4分。

斐尔特今天只投0.2局，没有三振、送出1个保送，被打1支阳春炮在内的3支安打，丢掉4分都是自责分。

费城人虽然一开赛就落后，但1下随即展开反扑。开路先锋舒瓦伯（Kyle Schwarber）敲出二垒安打，下一棒的霍斯金斯（Rhys Hoskins）挥出中左外野方向的两分炮，让地主追回两分。在瑞尔穆托（J.T. Realmuto）获保送后，哈波（Bryce Harper）带有打点的安打让费城人将落后追到剩下1分差距，也把教士先发投手克莱芬哲（Mike Clevinger）打退场。

克莱芬哲今天1个人都没解决，只送出1个保送，被敲出1支全垒打在内的3支安打，丢掉3分都是自责分。

费城人4下首名打者卡斯特亚诺斯（Nick Castellanos）敲出二垒安打，史托特（Bryson Stott）在1出局后击出的安打，让两队战成4比4平手。

5上苏铎（Juan Soto）挥出右外野方向的两分弹，让教士6比4再次领先；但下个半局霍斯金斯回敬一支两分炮，让双方6比6战平后，哈波、卡斯特亚诺斯各敲出一支带有打点的安打，让费城人8比6超前。

接着舒瓦伯、瑞尔穆托分别在6下、7下开轰，让费城人将领先扩大到10比6，最终以4分之差赢球。

费城人今天获胜，在系列赛听牌，两队明天将继续在费城进行系列赛第5战，费城人有机会在主场拿下国联冠军，并率先抢进世界大赛。

费城人此役火力大爆发，全队4人有4打数2安打的成绩，其中霍斯金斯的两支安打都是全垒打，打进4分打点，哈波贡献了两分打点，舒瓦伯、卡斯特亚诺斯也都有1打点进帐。

© 2022 AFP