2年前遭侵入性检查 5受害人联合告卡达当局

（法新社雪梨23日电） 2年前在卡达机场被迫接受侵入性妇科检查的5名女性，最近在澳洲对卡达当局提告并求偿。委任律师今天呼吁卡达当局，保证下月前往卡达观看世界杯足球赛的女性球迷安全无虞。

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2020年10月卡达哈马德国际机场（Hamad International Airport）工作人员在机场发现弃婴后，强迫卡达航空（Qatar Airways）10个杜哈（Doha）起飞班机的女乘客在停机坪上的救护车内接受医疗检查，以找出弃婴生母。其中5名女性现在对卡达航空以及卡达民航局（Qatar Civil Aviation Authority）提告。

律师史图札克（Damian Sturzaker）告诉法新社：「这群勇敢的女性被迫走上法院，告诉卡达这件事情是错的，不该任其再次发生。」

「在世界杯足球赛不到1个月就要举行之际，女性旅行者有权要求卡达当局保证她们的人权受到尊重。」

当年被迫接受检查的女性在澳洲控告卡达航空和卡达民航局疏忽、攻击、殴打、非法监禁等违法行为，要求对事件造成的创伤做出赔偿。

根据本月稍早向澳洲联邦法院提出的诉状，2年前事发当时，这5名女性的年龄在31至73岁之间，都是当时那班卡达航空QR908飞雪梨班机的乘客。

© 2022 AFP