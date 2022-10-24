卡达市场熙来攘往 准备迎接世界杯观光热潮

（法新社杜哈24日电） 一箱箱的骆驼木雕、印有城市天际线的盘子、金项炼、足球帽和围巾近日不断运抵卡达首都杜哈（Doha）的瓦其夫��集（Souq Waqif），当地商人正引颈企盼世界杯球迷的到来。

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法新社报导，2022年世界杯足球赛预计于11月20日开幕，这场盛会预料将吸引至少百万名外国球迷造访卡达。

提供游客骆驼和小马骑乘服务的瓦其夫��集马厩负责人纳马（Abdul Rahman Mohammed Al-Nama）说，届时「将有大量人群涌入，我们从未经历过这样的盛会。真主保佑，我们已经准备好了」。

随着世界杯即将开踢，当地人群已明显增加。

在纳马的骆驼圈养区和数百间贩卖线香、香料、地毯、黄金甚至猎鹰和其他鸟类与动物的小商店周围，粉丝景点和临时商店如雨后春笋般出现。根据媒体报导，在世界杯期间，商店将获准24小时营业。

瓦其夫��集早在20世纪初就开始营业，名称意为「常设市场」。它于2003年发生大火，如今大部分地区皆已重建，设有拱廊。

为举办世界杯，杜哈当局投入了数百亿美元，打造新的地铁等基础设施，为这座城市带来翻天覆地的变化。

首都杜哈外围，也出现许多新的度假村。

卡达希望利用世界杯吸引游客，目标是在2030年，将游客人数从每年150万增加到600万。

卡达航空执行长贝克（Akbar al-Baker）也说，该公司正投资「数亿美元」，建设新的基础设施并促进观光旅游。

© 2022 AFP