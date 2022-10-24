哈波两分炮逆转教士 费城人夺国联冠军闯世界大赛

（法新社费城23日电） 费城人今天靠哈波在8下敲出两分炮，以4比3逆转击败教士，并以4胜1败夺下国联冠军，成功闯进世界大赛。

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美国职棒大联盟MLB国家联盟冠军战第5场比赛在费城费城人队主场展开，全场涌进超过4万5000名球迷。

费城人强打霍斯金斯（Rhys Hoskins）先在3局下扛出中左外野方向的2分全垒打，费城人就以2比0取得领先。

圣地牙哥教士打线很快予以回击，苏铎（Juan Soto）4局上击出中外野阳春炮，7局上教士队又添得2分，反倒以3比2超前费城人。

但到了8局下，费城人重炮哈波（Bryce Harper）敲出中左外野方向的2分炮，逆转比数为4比3，虽然9局上教士打者一度攻占得点圈，却没能攻下任何分数，费城人便夺下2009年以来首座国联冠军，晋级世界大赛。

费城人先发投手惠勒（Zack Wheeler）今天主投6局被敲3安失2分，送出8次三振、没有保送，表现优异但无关胜败。

费城人的世界大赛对手将是休士顿太空人或纽约洋基， 目前太空人队已在美国联盟冠军赛取得3胜0负的听牌优势。

© 2022 AFP