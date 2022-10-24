率费城人打进世界大赛 哈波夺国联冠军赛MVP

（法新社费城23日电） 费城人今天靠哈波两分炮逆转战局并打进世界大赛，这让哈波夺下国联冠军赛MVP。哈波称费城人接下来的目标，将是在世界大赛「再赢4场」、拿下冠军。

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美国职棒大联盟MLB费城费城人今天靠哈波（Bryce Harper）逆转战局的两分炮，以4比3击败圣地牙哥教士，在国家联盟冠军系列赛以4胜1败战绩淘汰对手，拿下国联冠军及世界大赛门票。哈波在国联冠军战5场比赛中，20打数8安打，其中包括2支全垒打，打击率4成，有5分打点，获选为国联冠军战最有价值球员（MVP）。

对费城人来说，这场比赛的结果十分戏剧性，因为此役他们原以2比3落后，直到哈波在8下从教士后援投手斯瓦瑞兹（Robert Suarez）手中敲出逆转的两分炮，才将战情翻转。

本季是费城人2011年后首度进军季后赛，更是2009年后首度闯进世界大赛，上一次赢得世界大赛冠军则是在2008年。

这场比赛的致胜英雄哈波说：「我们始终存有信念。我们从不曾有过『这不会发生』，或『我们不会有打到这里的机会』的情绪。」

「我们要再赢4场（才能拿下世界大赛冠军），我们上吧。」

谈到致胜的一击，哈波说：「我当时只想跟他耗越久越好，当我们在教士主场时，我被他的火球给教训了，所以我只想尽可能跟上他的球。」

「我知道他会使出他的招牌火球，那是他最强的球，我只是尽全力挥棒，而我是有能力让对手吃亏的。我很高兴能击出全垒打、回到休息区找队友庆祝。」

在国联冠军战为费城打出4支全垒打的霍斯金斯（Rhys Hoskins）说：「我们要好好庆祝一下，如此艰难的工作已经完成，这太不可思议了，我们实在等太久了。」

「我们还有任务要完成，但能拿下国联冠军真是件美好的事。」

费城人率先打进28日开打的世界大赛，他们的对手将是美国联盟冠军战的胜方。目前，休士顿太空人在美联冠军赛以3胜0败领先纽约洋基，太空人有机会在今天横扫洋基，打进世界大赛。

太空人有机会打进他们6年来第4次的世界大赛，他们曾在2017年夺冠，但2019年和去年则与冠军擦身而过。

© 2022 AFP