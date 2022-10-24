里拉德41分葛兰特关键上篮 湖人开季吞3连败

（法新社洛杉矶23日电） 里拉德今天轰下41分，葛兰特最后3秒关键上篮得手，让拓荒者106比104逆转赢球，也让湖人在开季后吞下3连败。

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美国职篮NBA波特兰拓荒者今天客场挑战洛杉矶湖人，拓荒者克服比赛最后5分钟还落后8分的劣势，并在詹姆斯（LeBron James）最后一击失手后，以2分险胜湖人。

卫斯布鲁克（Russell Westbrook）在比赛最后阶段两度抢投却都落空，成为湖人输球的一大战犯，而在他的那两次出手后，拓荒者的里拉德（Damian Lillard）都砍进三分球，其中包括里拉德一次后撤步跳投、砍进一记三分球后，拓荒者在比赛终了前12.4秒取得104比102领先。

湖人靠詹姆斯的灌篮扳平比数，但葛兰特（Jerami Grant）的切入先过了詹姆斯，然后在禁区吃掉戴维斯（Anthony Davis）放进两分，让拓荒者再以两分超前。

里拉德在第4节砍进12分。今天他三分球13次出手，命中6次。

湖人此役在三分线外出手33次，但仅投进6球，命中率低到只有1成82，本季在新任总教练郝姆（Darvin Ham）带领下，首胜仍未开张。

詹姆斯今天砍进31分，戴维斯有22分、10篮板、6阻攻的成绩。

20日在湖人败给洛杉矶快艇一役中只拿2分的卫斯布鲁克，今天有10分、6篮板、6助攻进帐。

卫斯布鲁克今天在比赛读秒阶段，且湖人还握有领先之际，未选择尽可能消耗时间，反而在把球带近后就急着抢投，最后不但未能进球，还让拓荒者有充裕的反扑时间，成为湖人落败的一大关键。

当被问到此事，詹姆斯说：「只是没投进罢了，（卫斯布鲁克）有些表现不错，只是没能把球全砍进而已。在防守端，我们没办法接连几波挡下来。而里拉德在最后关头还是一如过往的强悍。

© 2022 AFP