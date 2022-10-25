哈登准大三元退溜马 76人夺开季首胜

（法新社费城24日电） 哈登今天交出29分、11助攻、9篮板的准大三元成绩单，率美国职篮NBA费城76人以120比106击退印第安纳溜马，在开季3连败后拿下本季首胜。

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这场比赛之前，76人接连败给波士顿塞尔蒂克、密尔瓦基公鹿，接下来即便恩比德（Joel Embiid）狂轰40分，仍旧不敌圣安东尼奥马刺，吞下开季3连败，与奥兰多魔术同病相怜，成为东区唯二开季打出0胜3败开局的球队。

哈登（James Harden）今天包括三分球10投5中在内，18次出手命中10球，4次罚球全部命中，拿下全场最高的29分。

76人此役在首节6人砍进三分球的情况下，以33比23领先达两位数；次节22次出手命中12球，最多领先19分，中场时以64比46领先18分。下半场溜马未能翻转战局，最终76人以14分差距获胜。

除了哈登有优异表现外，上季联盟的得分王恩比德今天也攻下26分，砍进4记三分球的哈里斯（Tobias Harris）进帐18分，替补的尼安（Georges Niang）、梅尔顿（De'Anthony Melton）分获13分、11分。

溜马的哈利伯顿（Tyrese Haliburton）拿下19分并送出10次助攻，希尔德（Buddy Hield）贡献18分，史密斯（Jalen Smith） 有17分、10篮板的双十演出，马瑟伦（Bennedict Mathurin）从板凳出发攻下17分。

© 2022 AFP