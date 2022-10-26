NBA布克领军太阳擒杀勇士 汤普森首次遭驱逐出场

（法新社洛杉矶25日电） 在布克34分、连续第3场攻破30分带领之下，凤凰城太阳今天134比105大胜美国职篮NBA卫冕军金州勇士。这场比赛火药味十足，勇士明星球员汤普森更是生涯首度遭驱逐出场。

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25岁的布克（Devin Booker）第3节与汤普森（Klay Thompson）爆发口角，未来有望进入名人堂的汤普森也因此在生涯征战651场比赛以来，首尝遭驱逐滋味。

汤普森第3节撞了布克一下，被判技术犯规，之后他向太阳队以及裁判马洛伊（Ed Malloy）口出恶言，吃下第2个技术犯规，遭驱逐出场。

这成为比赛分水岭，太阳趁着勇士失去冷静，把原本83比77的领先扩大到90比77。

勇士第4节一度追到只剩12分差，但之后太阳再度拉开差距，拿下胜利。

开季4场比赛场均32分的布克说，对战卫冕军勇士时，全队一心就想有好表现。但他并未针对与勇士老将汤普森爆发冲突道歉。

他说：「我很喜欢汤普森，从一开始就是。从选秀开始，我就说我想成为汤普森。」

「但我们不会因此不竞争、不互喷垃圾话。」

勇士总教练柯尔（Steve Kerr）也淡化布克和汤普森的冲突，「他们都很有竞争力，都是很棒的球员。这里是NBA，世界上最顶尖的竞赛，那种事情常常发生」。 太阳今天除了布克飙分，布里吉斯（Mikal Bridges）赞助17分，艾顿（Deandre Ayton）和保罗（Chris Paul）各有16分。

勇士则以柯瑞（Stephen Curry）21分最高，普尔（Jordan Poole）襄助17分，汤普森离场时只攻得2分，8投仅1中。

© 2022 AFP