世足赛争议频传 澳洲国家代表队谴责卡达侵害人权

（法新社雪梨27日电） 澳洲男子足球国家代表队16名球员今天在一段影片中，共同谴责本届世界杯足球赛主办国卡达剥削移工、侵犯人权，成为目前首支集体批评主办国的参赛队伍。

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澳洲足球协会（Football Australia）表示，卡达当局在建设体育场馆期间据传剥削移工一事「不容忽视」，并敦促卡达让同性婚姻合法化。

11月20日登场的世界杯足球赛，自卡达12年前获得主办权以来就一直备受争议。

澳洲足协透过声明指出：「我们认为近年来卡达在认可和保护工人权利方面，不仅取得重大进展也有立法改革，我们也鼓励所有权益相关者继续这条改革之路。」

声明提到：「然而，我们也得知有些移工及其家庭所经历的苦难跟这次世足赛有关，这点不容忽视。」

澳洲足协的声明附有一段简短影片，影片有16名澳洲国家代表队球员参与录制。声明发布之前，球员们曾与劳工组织、国际特赦组织（Amnesty International）等倡议团体进行对话。

球员们在影片中表示：「过去2年内，我们一直努力了解并认识更多关于卡达的情况…我们得知卡达举办世界杯的决定，为我们无数的工作伙伴带来痛苦和伤害…这些受苦的移工不仅仅是数字。」

球员们认同改革是为了改善工作条件，但认为这些变革「没有协调一致」。

澳洲足球协会同时敦促卡达对同性关系采取更温和立场，卡达当局认定同性关系是非法的。

来自英格兰、法国及德国等欧洲主要球队的队长，将于比赛期间配戴有「同一份爱」（One Love）字样的彩虹色臂章，以发起反歧视运动。

© 2022 AFP