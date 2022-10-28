市值70亿美元居冠 富比世：勇士超越尼克、湖人

（法新社纽约27日电） 上季在美国职篮NBA夺下总冠军的金州勇士，市值达到70亿美元，「富比世」杂志今天公布，勇士超越纽约尼克、洛杉矶湖人，首度成为最有价值球队。

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勇士在2021-22球季总收入达7.65亿美元，营业收益达2.06亿美元，这让他们的市值比去年增加25%。

勇士主场是位于旧金山的大通中心（Chase Center），造价14亿美元，他们从球场广告和赞助上获得1.5亿美元，是其他球队的两倍。且在受COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情影响的两个球季中，勇士光是在第1个疫情爆发后的完整球季，就靠特区门票就赚进2.5亿美元。

勇士上季拿下他们近8个球季的第4座总冠军。

这是「富比世」（Forbes）杂志做这项排名以来，首次有球队的市值能超越尼克和湖人。

过去7年市值排名第1的尼克，这次以市值61亿美元排在第2；位居第3的，则是市值59亿美元的洛杉矶湖人。排在第4、第5的，依序是市值41亿美元的芝加哥公牛、市值40亿美元的波士顿塞尔蒂克。

洛杉矶快艇以市值39亿美元排在第6，这比球团老板巴尔默（Steve Ballmer）2014年买下球队时花的20亿美元，多了将近1倍。快艇将搬到还在兴建中的主场，新球场的冠名权利金高达5亿美元。

NBA球队的平均市价为28.6亿美元，比去年增加15%。扣除掉场馆相关债务支出后，全联盟总收入达破纪录的100亿美元，营业收益27亿美元也写下纪录，赞助和广告收入则是历史新高的13.5亿美元。

上季NBA所有球队中，只有营业收益少了3400万美元的布鲁克林篮网呈现亏损，不过该队市值35亿美元，仍在排行榜上位居第7。

NBA的30队中，市值最低的是纽奥良鹈鹕，仅16亿美元，但仍比去年高了5%。排名倒数第2的曼菲斯灰熊，市值16.5亿美元，只比鹈鹕略高一些。

其他排名在倒数5名内的，还包括第26名，市值18亿美元的印第安纳溜马；第27名，市值17亿美元的夏洛特黄蜂；第28名，市值16.7亿美元的明尼苏达灰狼。

© 2022 AFP