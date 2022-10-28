独行侠延长赛拆穿篮网 唐西奇轰41分缴大三元

（法新社纽约27日电） 在唐西奇（Luka Doncic）缴出41分、11篮板、14助攻的大三元成绩带领下，美国职篮NBA达拉斯独行侠在延长赛后，于客场以129比125击败布鲁克林篮网。

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篮网队阵中得分最高、整场比赛攻下39分的厄文（Kyrie Irving）在第4节剩下不到4分钟时砍进三分球，让篮网打出一波7比0攻势，以110比106暂居领先。

但之后唐西奇先切入上篮得手，接着两罚俱中，个人连拿4分，帮独行侠扳平比数，且队友哈达威（Tim Hardaway Jr.）两罚全进后，独行侠反以112比110超前。

正规赛剩下12.4秒时，唐西奇发生传球失误，篮网前锋杜兰特（Kevin Durant）掌握机会在时间剩下8.8秒时灌篮得手，让两队112比112战平，也让比赛进入延长。

延长赛阶段，独行侠在唐西奇带领下很快取得领先，他先是自己跳投得手，接着送出助攻，让哈达威、克雷贝（Maxi Kleber）分别砍进一记三分球。

唐西奇接着又传出助攻，让布拉克（Reggie Bullock）飙进三分弹。独行侠于延长赛拿下的前15分都跟唐西奇有关，不是他自己得分，就是传出助攻让队友取分，最终独行侠就以129比125获胜。

篮网数天前先败给莫兰特（Ja Morant）率领的曼菲斯灰熊，接着又输给安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）带领的密尔瓦基公鹿。

唐西奇此役拿下个人生涯的第47次例行赛大三元，全场28投14中，命中率高达5成，13次罚球命中11球，另外还抄了对手3球。

目前战绩1胜4负的篮网，阵中另一巨星杜兰特今天共砍进37分。

© 2022 AFP