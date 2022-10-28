MLB世界大赛没有非裔美籍球员 1950年来首见

（法新社华盛顿28日电） MLB世界大赛将于台湾时间明天早上登场，由太空人对阵费城人，但太空人外野手布兰特利日前因为肩伤手术提前报销，创下1950年以来第一次没有非裔美籍球员的世界大赛。

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休士顿太空人队总教练贝克（Dusty Baker）表示，美国职棒大联盟MLB世界大赛不见美国出生的非裔球员「看起来很糟」，但他指望新一代能恢复棒球的多样性。

太空人外野手布兰特利（Michael Brantley）因为右肩伤势在8月接受手术，无法出席本季剩余赛事，因此今天展开的第118届世界大赛，太空人和费城费城人两队阵容里都没有任何在美国出生的非裔球员。

现年73岁的贝克当年就是非裔球星，曾在大联盟打了19个赛季，担任总教练至今已是第25个年头。他说自己不认为这是棒球应该真正引以为傲的事，「这看起来很糟糕」。

他说：「不过救援已在路上，你可以从非裔美国人被列为选秀第一顺位的数量看出。大学院校正在培养球员。希望在不久的将来，我们不必再谈论这事，或甚至陷入这种情况。」

今年MLB选秀，被选中的前5名球员有4位是非裔，这是历来首次，也让贝克充满希望。

过去半个世纪，美国民众对篮球和美式足球兴趣增加，对棒球的喜爱已逐渐消退，但全美各地少数族裔都有机会在青年阶段开始投入这项运动。

太空人阵中有14名拉丁美洲裔球员，费城人则有5位，整个大联盟还有许多来自多明尼加、波多黎各和中美洲其他国家的好手。

非裔球员曾为了能跻身MLB而努力奋战，直到1947年杰基罗宾逊（Jackie Robinson）成为布鲁克林道奇队一员才打破肤色障碍。

这些球员忍受多年的偏见和死亡威胁才有了后来的光景，如今世界大赛竟看不到任何非裔球员，实则令人感到错愕。

© 2022 AFP