瑞尔穆托10上致胜轰 费城人世界大赛旗开得胜

（法新社休士顿28日电） 瑞尔穆托今天在10上敲出致胜的阳春炮，帮助MLB费城人6比5获胜，在世界大赛1比0领先太空人。

广告 继续浏览后续

美国职棒大联盟MLB世界大赛今天揭开序幕，地主休士顿太空人派出头号王牌魏兰德（Justin Verlander）先发，对上费城费城人的诺拉（Aaron Nola）。

太空人2局下半展开攻势，首名打者塔克（Kyle Tucker）将诺拉时速89英里的变速球轰成右外野方向的阳春全垒打，让球队先驰得点。接下来古利尔（Yuli Gurriel）、麦考米克（Chas McCormick）都敲出安打，马多纳多（Martin Maldonado）适时的安打带有打点，助太空人2比0领先。

3下太空人首名打者潘尼亚（Jeremy Pena）敲出二垒安打，1出局后布莱格曼（Alex Bregman）获保送，下一棒的塔克将对手一记时速94.7英里的伸卡球轰成中右外野方向的3分弹，让球队将领先扩大到5分。

魏兰德生涯曾在世界大赛先发7场比赛，但一场比赛都没赢下，战绩0胜6败，防御率5.68，共遭9支全垒打狙击；他今天虽在前3局威风八面，让对手9上9下，直到4上才被费城人敲出此役第1支安打，但他的恶梦也就此展开。

落后的费城人在4上反攻，霍斯金斯（Rhys Hoskins）在1出局后敲安，两出局后哈波（Bryce Harper）也安打上垒，卡斯特亚诺斯（Nick Castellanos）的安打让球队首开纪录，下一棒波姆（Alec Bohm）的二垒安打再扫回两分。

5上首名打者马许（Brandon Marsh）敲出二垒安打、舒瓦伯（Kyle Schwarber）获保送，1出局后瑞尔穆托（J.T. Realmuto）的二垒安打清光垒上跑者，让费城人以5比5扳平战局。

之后两队都没有再得分，以5比5打进延长赛。

比赛进入延长后，瑞尔穆托10上将对手一记97.5英里的四缝线速球轰向右外野，球刚好落进观众席，让费城人靠着这支全垒打，以6比5将比分超前，最终也以1分之差惊险收下胜利。

费城人今天赢球，在7战4胜制的世界大赛以1比0领先太空人，双方明天将继续在太空人主场进行第2战。

太空人今年的季后赛之旅展开后，一路势如破竹，先在美联分区系列赛3比0横扫西雅图水手，接着在美联冠军赛再以4比0横扫例行赛99胜63败、在美联东区称王的纽约洋基，但一波7连胜在今天划上句点。

诺拉此役先发投不满5局，在4.1局投球中有5次三振、2个保送，被击出两支全垒打在内的6支安打，丢掉5分都是自责分；魏兰德投完5局后退场，有5次三振、2个保送，被击出6支安打，丢掉5分都是自责分，两人都与胜负无关，这也意味魏兰德生涯在世界大赛的胜场数依旧未能开张。

© 2022 AFP