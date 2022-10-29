NBA篮网球星厄文疑宣传反犹纪录片 老板蔡崇信谴责

（法新社纽约29日电） 美国职篮NBA布鲁克林篮网球星厄文（Kyrie Irving）疑似宣传敏感的反犹太纪录片，遭篮网老板蔡崇信谴责。

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厄文27日在推特（Twitter）分享一部纪录片的连结，片名是「从希伯来人到黑种人：醒醒吧美国黑人」（Hebrews to Negroes: Wake Up Black America），内容是根据作家小达尔顿（Ronald Dalton Jr.）的同名着作所拍摄。

美国滚石杂志（Rolling Stone）指出，这部纪录片提出的想法，与一些自称黑色希伯来以色列人（Black Hebrew Israelites）的美国非裔族群团体当中较极端的派别观点一致。

黑色希伯来以色列人相信自己是古以色列人的后代，其中较极端的派别长期以来涉及仇女、恐同、排外及伊斯兰恐惧症，特别的是持反犹太主义。

根据报导，这部纪录片及同名书籍利用捏造的引述和已被揭穿的骗术，提出一些反犹太主义的比喻，藉此声称犹太人控制全世界，而且对数百年来黑人受压迫负有责任。

厄文分享影片的连结后，蔡崇信28日便发表推文回应，直接指这部纪录片「充满反犹太的假讯息」，并暗示厄文提倡仇恨。

© 2022 AFP