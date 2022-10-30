巴尔德斯好投 太空人擒费城人世界大赛打平

（法新社华盛顿29日电） 美国职棒大联盟MLB世界大赛，休士顿太空人今天靠先发投手巴尔德斯（Framber Valdez）6.1局9K仅失1分，率队5比2击败费城费城人，七战四胜制系列赛扳成1比1。

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28岁、来自多明尼加的左投巴尔德斯本季例行赛17胜，他今晚彻底压制费城人打线，只让对方敲出4安。

两军将于台北时间11月1日移师费城人主场进行第3战，2日第4与3日第5战也都在费城。

太空人最近6个赛季4度打进世界大赛，寻求继2017年后再次封王；费城人则是睽违11年再次进季后赛，寻求2008年以来的首冠。

太空人的阿图维（Jose Altuve）今天4打数3安打，一扫季后赛打击不振。他赛后说：「今晚我的信心和球感有回来，对方几个不错的球都有逮到，希望之后还能保持。」

太空人总教练贝克（Dusty Baker）表示，先发投手巴尔德斯本场伸卡球极为出色，「当他越累时，球反而更犀利，很强」。

太空人队1局下一开赛阿图维、潘尼亚（Jeremy Pena）、阿尔瓦雷兹（Yordan Alvarez）前三棒全都敲二垒打，首局就拿下3分，5局下三垒手布莱格曼（Alex Bregman）轰出两分炮，双方分差拉开为5比0，但这回太空人没再让第1战搞砸5比0领先的悲剧重演。

布莱格曼这支全垒打是他生涯在世界大赛的第6轰，也是MLB史上最会在世界大赛开轰的三垒手。

费城人仅在7局上与9局上个追回1分，先发投手惠勒（Zack Wheeler）5局失5分、责失4分吞败。

© 2022 AFP