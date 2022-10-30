黄蜂延长赛螫伤勇士 雷霆击败独行侠

（法新社洛杉矶29日电） 美国职篮NBA夏洛特黄蜂前锋华盛顿（P.J Washington）砍进31分，包含延长赛时全队13分里的6分，率队120比113击败来访的卫冕军金州勇士。

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黄蜂队除华盛顿大杀四方，前锋海华德（Gordon Hayward）、后卫乌布雷（Kelly Oubre）分别挹注23、18分，再次让勇士球星柯瑞（Stephen Curry）于这个情感故乡铩羽；柯瑞高中时的篮球队在夏洛特，他的父亲老柯瑞（Dell Curry）当年是夏洛特球星。

勇士也是从2019年2月后就没在夏洛特赢过球，难能可贵的是黄蜂队今天还是在主力波尔（LaMelo Ball）与罗齐尔（Terry Rozier）因伤缺阵下打败卫冕军。

柯瑞今晚虽缴出31分11篮板双十，却没能在比赛正规时间终了前投进三分球绝杀对手，进而在延长赛输球。

其他赛事包括奥克拉荷马雷霆作客达拉斯117比111击败独行侠；犹他爵士主场将士用命124比123击退曼菲斯灰熊。

雷霆后卫吉尔杰斯亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander）砍下全队最高38分，外带6篮板9助攻是赢球大功臣；独行侠球星唐西奇（Luka Doncic）虽有31分16篮板10助攻大三元，球队却在最后5分钟搞砸16分领先优势输球。

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