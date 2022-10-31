主场首战推雷神先发 费城人盼夺世界大赛优势

（法新社费城30日电） 费城人在世界大赛的第1场主场比赛，将推出「雷身」辛德贾德先发，盼能压制太空人，以在系列赛取得领先优势。

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美国职棒MLB世界大赛在休士顿太空人主场打完前两战后，将移师费城费城人主场进行3连战，目前两队在7战4胜制的系列赛中，以1比1战成平手。

今年费城人在季后赛中，5场主场比赛全部获胜，而这也是他们自2009年以来首次在家打世界大赛。

预计在世界大赛第3战为费城人先发的辛德贾德（Noah Syndergaard） 说：「比赛的环境真的对我们大有帮助，回到主场后，我们杀伤力会颇强的。」

以一头长发为标志的辛德贾德，绰号「雷神」，这名30岁的右投在纽约大都会发迹时，曾是费城人球迷狂嘘的对象。

辛德贾德今年被交易到洛杉矶天使，随后在交易大限前再被换到费城人。他是有世界大赛经验的投手，曾于2015年为大都会先发投系列赛第3战。

但他因为接受俗称「汤米约翰手术」（Tommy John surgery）的手肘韧带置换手术，错过2020年、2021年大半赛季。

辛德贾德今年在季后赛投了3场比赛，共5.1局投球中，有4次三振、1个保送，击出1支全垒打在内的3支安打，丢掉1分自责分，防御率是1.69。值得关切的是，他自9月中起，就没有单场投超过35球了。

太空人总教练贝克（Dusty Baker）表示，他将派麦卡勒（Lance McCullers Jr.）先发。麦卡勒是太空人2017年夺下世界大赛冠军的成员之一。麦卡勒今年季后赛出赛两场，共投11局，有13次三振、3个保送，被打10支安打丢掉4分，其中有3分是自责分，防御率是2.45。

© 2022 AFP