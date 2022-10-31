湖人3巨头同场发威 新球季终于开胡

（法新社洛杉矶30日电） NBA开季吞下5连败的湖人，今天在「3巨头」詹姆斯、戴维斯、卫斯布鲁克分别攻下26分、23分、18分的联手带领下，以121比110击退金块，拿下等待已久的开季首胜。

广告 继续浏览后续

美国职篮NBA洛杉矶湖人今天在家迎战丹佛金块，拥有詹姆斯（LeBron James）、戴维斯（Anthony Davis）、卫斯布鲁克（Russell Westbrook）3巨头的湖人，开季却苦吞5连败，追平2014-15球季创下的队史最差开季成绩纪录。

湖人此役开打前，0胜5败的战绩在全联盟敬陪末座，也是本季全联盟唯一胜场数还未开张的球队。

戴维斯因为下背部紧绷缺席前一场对上明尼苏达灰狼的比赛，但他今天在迎战金块的比赛归队，随即展现侵略性。

湖人首节26比31落后金块5分，在次节打出29比20的攻势，在中场以55比51超前；第3节金块一度逆转，但湖人一波13比0攻势要回领先，最终以11分差距获胜，终止开季5连败。

湖人前5场惨澹的三分球手感今天有所改善，他们此役在三分线外30投13中，有4成33的命中率。

詹姆斯今天攻下全场最高26分，并送出8次助攻；戴维斯抢下23分、15篮板；卫斯布鲁克从板凳出发贡献18分、8篮板、8助攻；华克四世（Lonnie Walker IV）和替补的芮维斯（Austin Reaves）分别拿下18分、10分。

金块以拿下23分、14篮板、6助攻的约基奇（Nikola Jokic）表现最佳；莫瑞（Jamal Murray）也攻下21分；高登（Aaron Gordon）、波特（Michael Porter Jr.）分别拿下18分、17分；替补的布朗（Bruce Brown）也有10分进帐。

© 2022 AFP