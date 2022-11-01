世界杯开踢倒数 法新社选出6大球星

（法新社巴黎1日电） 法新社在距离2022年卡达世界杯足球赛开踢已剩不到3周之际，选出本届6大球星。

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● 阿根廷的梅西（Lionel Messi）

梅西虽堪称史上最伟大球员，但他尚未藉率阿根廷在世界杯夺冠，达到能与传奇球星比利（Pele）、马拉度纳（Diego Maradona）比肩的成就。不过梅西去年率阿根廷在美洲杯称王，生涯总算带领国家队拿下一座重要国际赛事冠军。

35岁的梅西先前表示，本届「很可能是」他最后一次参加世界杯，渴望阿根廷的成绩能比2014年巴西世足时更上层楼。当年阿根廷与德国在冠军战交手，阿根廷在延长赛以0比1饮恨。

由卡洛尼（Lionel Scaloni）执教的阿根廷，这次靠35战未尝败绩的表现闯入世足会内赛，被认为有机会拿下队史第3座世足金杯。

● 葡萄牙的罗纳度（Cristiano Ronaldo）

国际足坛最近十多年与梅西堪称一时瑜亮的「C罗」罗纳度如今高龄37岁，也确定是最后一次征战世界杯。已登史上国际赛进球王的C罗，生涯职业赛第700个进球也达标。

C罗2016年虽率葡萄牙在欧洲国家杯足球赛（Euro 2016）夺冠，但他们在世界杯最好的成绩，仅是于2006年踢进的4强。

这次C罗有机会缔造连续5届都在世界杯有进球的纪录，届时将超越比利、克洛泽（Miroslav Klose）、席勒（Uwe Seeler）等人成就。

● 法国的姆巴佩（Kylian Mbappe）

虽然本泽马（Karim Benzema）是现任金球奖（Ballon d'Or，欧洲年度最佳足球员）得主，但对要在世界杯寻求卫冕的法国来说，最重要的球员依然是姆巴佩。

这名法国甲级足球联赛（Ligue 1）巴黎圣杰曼（PSG）前锋，在2018俄罗斯世界杯一鸣惊人，成为继比利后，另一个于世界杯决赛进球的未满20岁球员，也帮助法国最终4比2击败克罗埃西亚夺冠。

目前23岁的姆巴佩在签下一纸肥约后，否认外界称他将在季中转会的传闻。姆巴佩在俄罗斯世界杯拿下最佳新人奖，这次肯定将眼光放在更大的奖项。

● 塞内加尔的马内（Sadio Mane）

效力于德国甲级足球联赛（Bundesliga）拜仁慕尼黑（Bayern Munich）的马内，在这次金球奖票选仅输给本泽马屈居第2。他在卡达世足的任务就是帮国家队在小组赛出线，踢进16强。

2018年世界杯，5个非洲国家全在小组赛出局，现任非洲国家杯冠军的塞内加尔这次任重道远。塞内加尔这次在非洲区资格赛靠马内的12码，击败英超利物浦球星萨拉（Mohamed Salah）领军的埃及，闯进卡达世足会内赛。马内曾效力利物浦，当时与萨拉当过队友。

本届塞内加尔和荷兰、厄瓜多及地主卡达同在A组，各队战力相当，但塞内加尔的目标是要先追平他们2002年所缔的8强队史最佳纪录。

● 巴西的内马尔（Neymar）

巴西是这次世界杯的夺冠热门，若能如愿将是创纪录的队史第6冠。内马尔本季在巴黎圣杰曼的强势表现，对巴西总教练泰特（Tite）来说是一大利多。

内马尔只差2球，就能追平比利缔造的巴西队史最多个人进球，此外他也在等机会一雪2014年之恨。当年他在8强赛受伤，让巴西4强赛时1比7惨败德国。

● 南韩的孙兴

效力于英格兰超级足球联赛（Premier League）托登罕（Tottenham）热刺的孙兴，无疑是国际足坛最耀眼的亚洲球星，他将率南韩在H组突围。

上季和萨拉共享英超金靴奖的孙兴，在国际赛出赛104场，攻进35球，当中包括2018年世界杯小组赛击败德国之战的第2个进球。

本季孙兴并非处于最佳状态，但近期于职业赛和国际赛的7场比赛一共踢进7球，显示进攻威能犹在。

© 2022 AFP