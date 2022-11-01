卡达世足进入倒数 12年来一页争议史

（法新社巴黎1日电） 2022年卡达世界杯足球赛将于11月20日登场，法新社整理卡达成功争取到主办权这12年以来的争议，可谓史上其中一次最具争议性的世足。

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● 申办成功跌破外界眼镜

国际足球总会（FIFA）2010年12月2日的一大新闻，就是让卡达经4轮投票后击败美国，拿下2022世足主办权，气得当时美国总统欧巴马直言国际足总铸大错。盛产天然气且富裕的卡达当时只有1座可供世足的场馆，也让各界质疑他们应接百万球迷涌入的能力。

● 贪渎指控不断

国际足总的道德委员会2012年8月启动调查，厘清2018俄罗斯、2022卡达这两届世足申办表决有无弊情。委员会的首席仲裁员艾克特（Hans-Joachim Eckert）认为卡达与俄国的申办过程显有违失，不过当时负责率员调查的前美国检察官贾西亚（Michael Garcia）批评艾克特的认定不完备。

调查报告最后在2017年6月出炉，点出一些可疑的资金转移，但不足认定卡达靠行贿取得主办权。

法国2019年起另就2010年11月23日时任总统沙柯吉（Nicolas Sarkozy）、欧洲足总（UEFA）主席普拉提尼（Michel Platini）及2名卡达高层的一场午宴展开涉贪调查，法国媒体后来披露世足与军火等都是当天午宴议题；普拉提尼代表欧洲的4票后来全给卡达。

● 世足首度在冬季

国际足总秘书长瓦克（Jerome Valcke）2014年1月时表示，有鉴卡达夏季气温会飙至摄氏50度，2022世足将破天荒从以往的6、7月移至11、12月。国际足总执委会2015年敲定卡达世足于2022年11月20至12月18日举行。

但这个时间是欧洲各重要职业足球联赛赛季，他们得为此将欧洲赛场的比赛暂停1个多月烦恼。

● 人权与工殇

卡达人权纪录为人诟病，国际工会联盟（ITUC）发表报告揭露兴建世足基建的移工居住条件恶劣、常于高温难耐下工作。

迫于压力下，卡达政府2017年启动一些重要变革，包含废除「外劳担保制度」（Kafala system）；这项制度将劳工与雇主绑定，雇主有权决定劳工能否离职甚至出境。卡达政府也引入最低工资保障和确保不在高温下作业的新规范。

人权团体表示，过去15年卡达有数千劳工死于大型工程营造；不过国际工会联盟称人权团体的数字过高，今年更表示因卡达已做出显着改善，他们不再反对卡达办世足。国际劳工组织（International Labour Organisation）引述卡达官方资料称，50名劳工死于2020年的各项工安意外。

国际特赦组织、人权观察（Human Rights Watch）等团体要求国际足总与卡达应为移工设立4.4亿美元的补偿金，有多个赞助方允诺响应。

此外，当地的女权与同性、跨性伴侣权益也被国际严加检视；卡达世足组委会说「欢迎所有球迷、绝无歧视」，但同性恋在当地却属犯罪。

● 环保论战加温

国际足总先前表示，2022卡达世足将是第一个达到「碳中和」的世界杯，但数字打脸后激怒环保人士。国际足总2021年6月一份报告估计，卡达世足的二氧化碳排放将达360万吨，高于2018俄罗斯世足210万吨。

环保团体「碳市观察」（Carbon Market Watch）表示，卡达世足8个赛场有高达140万吨碳排被低估。

虽然卡达世足组委会强调8个赛场集中于首都杜哈地区，代表届时没有城际间的飞机航班，且有新的电动地铁系统和电动巴士，但批评人士说每天从其他波湾城市起飞的100多趟接驳航班会增加碳排。

© 2022 AFP