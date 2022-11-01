日本世足名单出炉 「日版梅西」久保建英入列

（法新社东京1日电） 日本国家足球队主教练森保一今天公布卡达世足参赛名单，有「日版梅西」之称的久保建英入列。森保一说，他将把日本足球史上最心碎时刻「杜哈悲剧」抛诸脑后，期待得到好结果。

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法新社报导，日本将于11月23日在卡达世足分组赛E组首战对上德国，之后将于11月27日对决哥斯大黎加，接着于12月1日面对西班牙。上述4队构成的E组也被视为本届「死亡之组」。

日本的26名国家代表队名单如下。守门员：权田修一、川岛永嗣、丹尼尔．施密特（Daniel Schmidt）。后卫：长友佑都、吉田麻也、富安健洋、酒井宏树、中山雄太、谷口彰悟、板仓�辍⑸礁�视来、伊藤洋辉。

中场：远藤航、守田英正、田中碧、�`田大地、伊东纯也、三��薰、南野拓实、相马勇纪、柴崎岳、久保建英、堂安律。前锋：前田大然、浅野拓磨、上田绮世。

36岁的长友佑都是连续第4次参加世界杯，担任队长的34岁吉田麻也则是第3次。

其中最受瞩目为曾在西甲巴塞隆纳（简称巴萨）青年队效力、现时效力于西甲皇家社会（Real Sociedad）的年轻球星久保建英，以及现役英超布来顿（Brighton）球员三��薰。

久保建英现年21岁，在9岁时就受邀加入巴萨拉玛西亚（La Masia，意为「农舍」）青训营，他在早熟的职业生涯之初就已有「日版梅西」之称。

日本过去6届世足皆晋级会内赛，但在1994年于卡达首都杜哈举行的世足会外赛最后一场时，在最后一分钟被对手伊拉克进球2比2追平，因为积分之故由南韩及沙乌地阿拉伯晋级，日本因此无缘参加当年的美国世界杯会内赛。日本若赢得该场比赛，原本会是首次晋级世足会内赛。

这场比赛从此成为日本人心中的「杜哈悲剧」，而日本队这次将重返旧地卡达，但当年也参与这场比赛的森保一表示，他的球队本月准备走出这个阴影。

森保一在东京宣布日本国家队名单后指出：「在我还是现役球员的时代，杜哈是我们世足梦想未能实现之地，有沮丧和悲伤的回忆，但我这次并没有想到复仇。」

他提及：「我们这次有一群很棒的球员、员工及支持者，我期待带着他们参加卡达世足，把『杜哈悲剧』变成『杜哈欢喜』，要运用剩下的时间做最完善准备，期待得到令人喜悦的成果。」

© 2022 AFP