法国中场博格巴手术复原不及 无缘卡达世足

（法新社米兰1日电） 距2022年卡达世界杯足球赛开打不到3周，卫冕军法国却传来利空。中场大将博格巴确定因膝盖手术复原不及，无法出征卡达。

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博格巴（Paul Pogba）的经纪人发布声明：「经过昨天与今天分别由杜林（Torino）、匹兹堡（Pittsburgh）所做的医疗检视，很遗憾要跟大家报告－博格巴仍需更多时间从膝盖手术复原。」

「基于这个原因，博格巴无法赶在尤文图斯于世界杯停赛前归队，也无法加入要赴卡达卫冕的法国队。」

义大利媒体昨天稍早已披露，29岁、现效力义甲尤文图斯的博格巴因大腿伤势恐得缺阵15天。

尤文图斯在声明说：「基于近期放射性医疗检查所显示..以及在匹兹堡的穆萨（Volker Musahl）教授的医学评估建议，博格巴的膝盖仍待复原。」

博格巴为赶上11月20日登场的卡达世足，起初选择不动刀，但上月参加训练时改变心意接受手术；他已因伤缺阵多时，2周前才回到尤文图斯参加训练。

博格巴是法国中场核心，4年前俄罗斯世足冠军战，他为法国进球帮球队4比2击败克罗埃西亚夺冠。

法国另一中场大将坎特（N'Golo Kante）之前已因腿筋伤势动手术，料须缺阵4个月确定无法踢世足，如今又少掉博格巴，将让法军教头德尚（Didier Deschamps）再伤脑筋。

© 2022 AFP