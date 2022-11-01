2022卡达世足赛即将登场 盘点8座比赛场馆

（法新社杜哈1日电） 2022年卡达世界杯足球赛将于11月20日揭幕，「法新社体育」（AFP Sport）盘点今年举办赛事的8座场馆。

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● 卢塞尔，卢塞尔地标体育场（可容纳8万人）

卡达最大的卢塞尔地标体育场（Lusail Iconic Stadium）将举行第一场准决赛等多场比赛，以及12月18日的决赛。这座体育场建于杜哈市中心以北15公里的卢塞尔（Lusail），计划在世足赛后改造成社区中心，大部分座位将被拆除并捐赠给其他地方。

● 豪尔，巴伊特体育场（可容纳6万人）

地主队卡达和厄瓜多将于11月20日在此举行开幕战，西班牙和德国分组赛及第2场准决赛也在这里上演。巴伊特体育场（Al-Bayt Stadium）外形模仿贝都因人（Bedouin）的传统帐篷，计划世足赛结束后拆除上层看台。

豪尔（Al-Khor）位于卡达东北岸，距离杜哈约35公里，已超出首都地铁系统的范围，因此成为球迷较难抵达的场地之一。

● 赖扬，教育城体育场（可容纳4万人）

教育城体育场（Education City Stadium）位于杜哈以西的赖扬（Al-Rayyan）多所大学校园之间，可透过地铁抵达，其中一场8强赛将在这里举行。世足赛结束后，这座体育场的座位数将减半，计划捐赠给发展中国家。 ● 赖扬，阿玛德．宾．阿里体育场（可容纳4万人）

阿玛德．宾．阿里体育场（Ahmad Bin Ali Stadium）是卡达最成功的俱乐部之一「艾雷恩体育俱乐部」（Al-Rayyan Sports Club）主场，建在同名体育场的旧址上，只须搭乘地铁一站即可到达附近的教育城。这座体育场位于城市与沙漠交会处，座位也将在比赛结束后减半。

● 杜哈，哈里发国际体育场（可容纳4万人）

哈里发国际体育场（Khalifa International Stadium）建于1976年，是唯一在卡达取得世足赛主办权之前就已存在的场馆，但进行过一番改造。这里举行过2011年亚洲杯足球赛决赛，以及2019年世界球会杯（Club World Cup）利物浦（Liverpool）对佛朗明哥（Flamengo）的决赛。英格兰与伊朗的首场比赛将在此登场。 ● 杜哈，图玛玛体育场（可容纳4万人）

图玛玛体育场（Al-Thumama Stadium）位于杜哈市中心南方，靠近杜哈的哈马德国际机场（Hamad International Airport），设计灵感来自中东地区男性佩戴的传统编织帽Gahfiya。这里届时将举行一场8强赛，世足赛后座位将减少到2万席。

● 杜哈，974体育场（可容纳4万人）

这座快闪式体育场是由杜哈海滨的货柜建造而成，将在世足赛结束后完全拆除。974是建造这座场馆的总货柜用量，也是卡达国码。

● 沃克拉，贾诺布体育场（可容纳4万人）

贾诺布体育场（Al Janoub Stadium）位于杜哈南方的沃克拉市（Al-Wakrah），设计灵感来自用于采集珍珠和捕鱼的传统船只。

© 2022 AFP