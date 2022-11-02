拉文决胜节轰20分 篮网换总教练后首战吞败

（法新社纽约1日电） 公牛的拉文今天在比赛第4节轰下20分，率队108比99击败因开季战绩不佳而撤换总教练奈许的篮网。

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美国职篮NBA布鲁克林篮网开季战绩惨不忍睹，仅获2胜5败，这让球团决定换掉总教练奈许（Steve Nash），在今天他们主场迎战芝加哥公牛的比赛，由助理教练冯恩（Jacque Vaughn）代掌兵符 。

篮网第3节一度领先多达12分，第4节却再度把眼看就要到手的胜利给搞砸。

公牛的拉文（Zach LaVine）在第4节砍进20分，率球队打出单节31比19的攻势逆转战情。他今天一共拿下29分，并送出5次助攻、抓下4个篮板。

队友德罗森（DeMar DeRozan）贡献20分，杜苏姆（Ayo Dosunmu）、威廉斯（Patrick Williams）分别进帐17分、12分，从板凳出发的德拉吉奇（Goran Dragic）也获15分。

篮网阵中表现最好的是杜兰特（Kevin Durant），今天他拿下32分、9篮板、6助攻，欧尼尔（Royce O'Neale）攻下20分，克莱克斯顿（Nic Claxton）有10分、10篮板的双十演出，替补的渡边雄太（Yuka Watanabe）也进帐10分。

近期在推特宣传一部反犹太纪录片引发争议的厄文（Kyrie Irving），今天整场比赛12次出手只命中2球，进帐4分。

篮网输球后，战绩跌至2胜6败，在东区只领先1胜7败的炉主奥兰多魔术；终止2连败的公牛，战绩4胜4败，胜率回到5成。

© 2022 AFP