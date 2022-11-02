麦卡勒变化球惨遭炮轰 费城人世界大赛领先太空人

（法新社费城1日电） 麦卡勒的变化球今天遭费城人打者狙击，最终费城人7比0痛击太空人，在世界大赛2比1领先。而他一共挨了5支全垒打，成为史上被轰得最惨的投手。

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美国职棒大联盟MLB费城费城人在主场迎战休士顿太空人的世界大赛第3战因雨延到今天进行，费城人改由苏亚雷斯（Ranger Suarez）取代辛德贾德（Noah Syndergaard）担任先发投手，太空人则仍将由麦卡勒（Lance McCullers Jr.）先发 。

地主费城人1局下半就发动攻势，开路先锋舒瓦伯（Kyle Schwarber）获得保送，哈波（Bryce Harper）在两出局后，将麦卡勒一记84.6英里的弹指曲球轰成右外野方向的两分炮，让费城人2比0领先。

费城人2下首名打者波姆（Alec Bohm）将麦卡勒93.2英里的伸卡球击成左外野方向的阳春全垒打，让球队3比0领先太空人，这是世界大赛史上第1000支全垒打；马许（Brandon Marsh）又在两出局后，将麦卡勒83.7英里的滑球打成右外野方向的阳春弹，将领先扩大到4比0。

5下1出局后，马许敲安，下一棒的舒瓦伯将麦卡勒87.9英里的变速球轰成中外野方向443英尺远的大号两分炮，让费城人6比0领先，下一棒的霍斯金斯（Rhys Hoskins）再把麦卡勒85.1英里的滑球击成左外野方向阳春全垒打，让球队7比0大幅领先太空人，最终就以7分差距留下胜利。

麦卡勒今天只投4.1局，有5次三振、1个保送，但疑似因为投球动作遭到识破，各种变化球都遭费城人无情炮轰，被击出5支全垒打在内的6支安打，丢掉7分都是自责分，最后苦吞败投，也成为世界大赛史上在单一比赛中被击出最多全垒打的投手。

此役费城人推出苏亚雷斯先发，收到奇兵之效，他今天投5局，送出4次三振，有1个保送，仅被击出3支零星安打无失分，拿下这场比赛的胜投。

今年的世界大赛之前，费城人最近一次有机会争冠是在2009年，他们队史8次打进世界大赛，曾在1980年、2008年两度拿下世界大赛冠军。

© 2022 AFP