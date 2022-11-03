孙兴左眼周遭骨裂动刀 世界杯南韩拉警报

（法新社伦敦2日电） 南韩球星孙兴参加世界杯足球赛出现了变数，因为英超热刺队今天表示，孙兴左眼附近骨裂，将接受手术治疗。

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英格兰超级联赛（Premier League）托登罕热刺1日以2比1击败马赛（Marseille），欧洲冠军联赛（Champions League）16强门票到手，但孙兴上半场因伤被迫退场。

热刺在声明中说：「我们可以证实的是，孙兴将接受手术，将左眼周围骨裂的地方固定。」

「手术后，孙兴将在我们的医疗人员协助下复健，我们会在适当时间向球迷更新他的状况。」

至于孙兴何时能归队，热刺没给时间表，但他本要代表南韩参加月底登场的2022年卡达世界杯足球赛，南韩本届世足首战是24日对乌拉圭，可供养伤的时间已不多。

在欧洲的联赛及国家队立下无数战功的孙兴既是南韩队长，也是全韩偶像。

30岁的孙兴已披106场国家队战袍，一共攻进35球，并率南韩在2018年亚运夺金，让他得以免服兵役。

这次世界杯，南韩在小组赛与葡萄牙、迦纳、乌拉圭同在H组。目前看起来，孙兴已笃定错过热刺6日在英超对上利物浦的比赛。

© 2022 AFP