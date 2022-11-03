安特托昆博缴双十退活塞 公鹿夺开季7连胜

（法新社波士顿2日电） 美国职篮NBA密尔瓦基公鹿今天在安特托昆博缴出32分、12篮板的双十成绩带领下，以116比91击退底特律活塞，拿下开季7连胜。

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安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）此役表现全面，除获全场最高32分，还抓下12个篮板，另有4助攻、5抄截、2阻攻。哈勒戴（Jrue Holiday）三分球7投4中，为公鹿贡献26分。

公鹿今天一路领先，带着17分领先优势进到第4节，末节一度领先达33分，最终以25分差距大胜，是目前NBA唯一的不败之师。

公鹿阵中还有另外3人得分达两位数，沃拉（Jordan Nwora）、罗培兹（Brook Lopez）、波蒂斯（Bobby Portis）分别攻下12分、11分、10分。

活塞有4人得分达两位数，贝伊（Saddiq Bey）攻下全队最高22分，史都华（Isaiah Stewart）有16分、10篮板的双十成绩，鲍格达诺维奇（Bojan Bogdanovic）、康宁汉（Cade Cunningham）分获14分、10分。

今天输球后，活塞战绩2胜7败，在东区排名倒数第2，只赢1胜7败的奥兰多魔术。

© 2022 AFP