宣传反犹纪录片挨批 厄文捐50万美元给反仇恨团体

（法新社纽约2日电） 美国职篮NBA布鲁克林篮网球星厄文今天坦承，他在社群媒体上宣扬一部被指为是反犹太的纪录片，对犹太社群造成「负面影响」，因此他将捐款50万美元，给致力消除仇恨的团体。

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厄文（Kyrie Irving）上周在社群媒体分享了2018年纪录片「从希伯来人到黑种人：醒醒吧美国黑人」（Hebrews to Negroes: Wake Up Black America）的连结 ，引发巨大的争议。

该片根据作家小达尔顿（Ronald Dalton Jr.）2015年的同名着作所拍摄，因内容包含许多反犹太的思想而饱受抨击。

篮网老板蔡崇信也抨击厄文推崇该片一事。

蔡崇信说：「对于厄文似乎支持了一部根据一本充斥反犹太不实讯息的书所拍摄的纪录片，我感到很失望。」

但厄文拒绝为他的发文道歉，并坚称「反犹太」的指控对他来说不公平。

然而，在已退役的球员和反种族主义分子发出一波对他的谴责后，厄文的立场在今天软化了。

在厄文、篮网、反诽谤联盟（Anti-Defamation League）发出的联合声明中说，厄文和篮网将各捐出50万美元给反仇恨团体。

声明指出，厄文和篮网一共捐出100万美元，将用于「致力根除我们社会的仇恨与偏见。」

反诽谤联盟执行长葛林布拉特（Jonathan Greenblatt）对此表达欢迎。

© 2022 AFP