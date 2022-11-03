纳达尔巴黎大师赛苦战吞败

（法新社巴黎2日电） 西班牙男网猛将纳达尔（Rafael Nadal）喜获麟儿后出师不利，今天在巴黎大师赛（Paris Masters）第2轮苦战3盘，仍不敌美国好手保罗（Tommy Paul）。

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这是纳达尔与夫人以及刚出生的儿子在家乡马约卡（Mallorca）共享天伦之乐2个月后，首次踏上男单赛场，贵为赛会第2种子的他首轮轮空。

纳达尔首盘早早就被破发，但随即稳住脚步，接下来6局拿下5局，以6比3轻松赢得首盘。

但保罗也非省油的灯，第2盘靠抢七拿下后，第3盘抓住纳达尔久未比赛疏于练习的弱点，一路压着纳达尔打，在这盘3次破发，最终赢得生涯最大胜利。

纳达尔赛后表示：「拿下第1盘，第2盘又破发后，我原本已经胜券在握，但之后的那局我打得糟透了。关键时刻打那么差，我确实不配赢球。」

纳达尔生涯至今14度称王法国公开赛（French Open）男单，但在伯西体育场（Bercy Stadium）举行的巴黎大师赛，他从未拿过冠军。 纳达尔说：「这两个月我有多忙就不用说了，人总是会找藉口，但到头来都是一样，你打得好就赢，打不好就输。」

笑拥22座大满贯赛金杯的纳达尔还说，预定会参加13至20日在义大利杜林（Turin）举行的ATP世界巡回年终赛（ATP World Tour Finals）。

© 2022 AFP