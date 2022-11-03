费城人打击惨遭压制 吞世界大赛史上第2场无安打

（法新社费城2日电） 费城人昨天才挥出5支全垒打痛击太空人，今天却一支安打都挤不出来，以0比5吞败，遭对手在世界大赛扳平战局，这是世界大赛史上第2场无安打比赛。

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美国职棒大联盟MLB费城费城人昨天狂轰5支全垒打，以7比0大胜，在世界大赛取得2比1领先，岂料才隔一天打线就判若两队。

今天费城人持续在主场迎战休士顿太空人。两队前4局0比0僵持，5局上半太空人前3名打者都敲安上垒，也把费城人先发投手诺拉（Aaron Nola）打退。

满垒情况下，接替诺拉投球的阿瓦拉多（Jose Alvarado）先投出触身球，送给太空人第1分，再被布莱格曼（Alex Bregman）敲出二垒安打掉2分，接着塔克（Kyle Tucker）高飞牺牲打，古利尔（Yuli Gurriel）击出带有打点安打，让太空人转眼5比0。

阿图维（Jose Altuve）5上挥出生涯在季后赛的第100支安打，是史上达标此成就的第6人。

太空人哈维耶（Cristian Javier）此役先发6局赏对手9K、2保送，没被击出任何安打无失分，收下胜投；后面接力的3任投手也都没被费城人敲出安打。

费城人此役输球，今年季后赛主场6战全胜纪录暂时画下句点。

诺拉今天投4局，有4次三振、没有保送，被击出7支安打丢3分都是自责分，承担败投；接在他后面投球的阿瓦拉多1局两次三振、没有保送，被击出两支安打丢掉2分也都是责失。

费城人打线遭封锁到一支安打都打不出，是世界大赛史上第2场无安打比赛。

MLB史上唯一在世界大赛出现的无安打比赛，也是一场完全比赛，是由纽约洋基已故传奇名投拉森（Don Larsen）于1956年的世界大赛第5战所投出。

世界大赛第5战明天将继续在费城人主场进行，费城人将由辛德贾德（Noah Syndergaard）迎战太空人两度夺下赛扬奖的魏兰德（Justin Verlander），赢球方将率先听牌。

© 2022 AFP