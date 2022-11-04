太空人封王差一步 魏兰德夺生涯世界大赛首胜

（法新社费城3日电） 赛扬强投魏兰德今天投5局只掉1分，率太空人以3比2击败费城人，并在世界大赛听牌，他也拿下生涯在世界大赛的第1场胜投。

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美国职棒大联盟MLB休士顿太空人昨天靠4名投手联手投出无安打比赛，以5比0击败费城费城人，在世界大赛以2比2扳平战局，两队今天继续在费城人主场进行系列赛第5战。

太空人此役的开路先锋阿图维（Jose Altuve）1局上半就挥出深远安打，并在对手失误下一口气上到三垒， 下一棒潘尼亚（Jeremy Pena）适时补上安打，太空人先驰得点。

地主费城人很快有所回应，舒瓦伯（Kyle Schwarber）1下相中太空人王牌魏兰德（Justin Verlander）一记93.5英里的四缝线速球，将球击成右外野方向首打席全垒打，比数扳成1比1。

4上首名打者潘尼亚将对手一记曲球轰出左外野全垒打墙，太空人靠他这支阳春炮2比1要回领先，而这支全垒打让他成为在世界大赛开轰的首位菜鸟游击手。

太空人8上首名打者阿图维获保送后，潘尼亚接着又敲安，阿尔瓦雷兹（Yordan Alvarez）的内野滚地球让太空人拿下第3分。

费城人8下反扑，首名打者卡斯特亚诺斯（Nick Castellanos）获保送，1出局后史托特（Bryson Stott）也获保送，下一棒塞固拉（Jean Segura）敲安，费城人将落后追到剩下1分，但之后攻势未能延续，最终太空人带走胜利，在世界大赛取得3比2听牌优势，最快可于5日（台湾时间6日）主场封王。

这场比赛之前，魏兰德两度获赛扬奖肯定，但即便拥有无数丰功伟业，但他在世界大赛投8场一胜难求，战绩0胜6败，防御率是偏高的6.07；此役他投5局，有6次三振、4个保送，被打1支阳春炮在内的4支安打，丢掉1分自责分，收下个人生涯在世界大赛的首胜。

太空人6年内4度挺进世界大赛，并曾于2017年夺冠，但之后因爆出偷暗号的作弊风波而饱受批评，让他们亟欲再拿一座世界大赛冠军，证明自己是货真价实的王者。

© 2022 AFP