孙兴眼眶骨折动手术 南韩球迷心急如焚

（法新社首尔4日电） 距离卡达世界杯足球赛开踢不到3周，效力英超热刺队的南韩前锋球星孙兴1日却在比赛中受伤。南韩球迷今天焦急等待伤情回报，忧心这位名将的缺席恐让南韩世界杯梦碎。

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英格兰超级联赛（Premier League）托登罕热刺1日以2比1击败马赛（Marseille），欧洲冠军联赛（Champions League）16强门票到手，但孙兴上半场因伤被迫退场。热刺表示，孙兴的左眼附近骨裂，需要接受手术治疗。

这个严重伤势令孙兴出征世界杯发生变数，热刺和南韩足球协会（KFA）均密切关注。

南韩足球协会发布声明：「有关孙兴出赛世界杯，我们会持续追踪他手术后恢复情形，与热刺的医疗团队保持联系。」

英国「每日电讯报」（Daily Telegraph）报导，孙兴的眼眶有4处骨折，手术已被提前至今天，好让他有更多时间痊愈。

保罗宾图（Paulo Bento）掌兵符的南韩队这次世足被分在H组，第一场分组赛是当地时间11月24日对乌拉圭，之后还将对决迦纳与葡萄牙，全属硬仗。

孙兴不仅是南韩队最好的球员，还是国家队队长与攻门利器。他出征104场国际赛事，一共替南韩踢进35球，包括过去14场比赛的9球。

去年10月，孙兴在票选全球最佳足球员的知名奖项「金球奖」（Ballon d'Or）当中排名第11，上赛季还共同获得英超进球数最多的英超金靴奖（Premier League Golden Boot）。

尽管在热刺队还没有拿下英超优胜，但孙兴于2018年率领南韩队夺下亚运会足球冠军。

由于孙兴对南韩队意义重大，愤怒球迷涌入与孙兴相撞造成他受伤的马赛后卫姆本巴（Chancel Mbemba）的Instagram帐号，发布数千条辱骂性讯息，部分带有种族歧视，像「你这肮脏的球员，你毁了我们的世界杯」。

孙兴能否踢世界杯占据今天南韩报纸的体育版版面，还有一家媒体用图表详细解说人类颅骨构造，解析孙兴伤势影响。

南韩足球作家史帝夫．韩（Steve Han）称孙兴若缺席世界杯会「令人心碎」，「他是保罗宾图不可或缺的一块拼图，不论场上还是场下」。

「他这次受伤更令人难过的是，孙兴近几年在南韩队的表现愈来愈好。他还多练就出致命的自由球技巧，这在卡达定能成为南韩队的主要夺分利器。」

电视体育评论员朴文成说，孙兴的重要性太高，即使他没办法出赛，也应该去卡达。

韩联社引述朴文成说：「他对国家队而言是很重要的存在。他应该能够以预备球员的方式帮助球队，也可以在场边替年轻球员助威。」

30岁的孙兴虽正处生涯颠峰，却也有可能是最后一次代表南韩队出战世界杯。

史帝夫．韩表示，「尽管他在各方面都很有成就，但他还没有带韩国缔造出里程碑的一刻」。

他表示，孙兴今冬如果无法出赛，可能就无法比肩2002年世界杯时的南韩英雄们，当年南韩在自家国土踢进世足4强。

史帝夫．韩说：「朴智星是南韩足球界传奇人物，不仅因为他在曼联时的表现，也因为他替韩国创造的重要时刻。」这包括朴智星在2002年对决葡萄牙时踢进的致胜球，让南韩先缔造队史首次闯进16强。

「南韩这次分组赛的最后一个对手同样又是葡萄牙，原本希望孙兴能复刻朴智星的角色；如果他在生涯的这个阶段错失这次机会，可能对他会是非常惨痛的损失。」

© 2022 AFP