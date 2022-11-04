梅西5度出战世界杯足球赛 为阿根廷夺冠最后机会

（法新社布宜诺斯艾利斯4日电） 阿根廷球星梅西（Lionel Messi）今年将第5度代表祖国出战在卡达举行的世界杯足球赛，他一直努力到最后一刻，且梅西也知道这几乎肯定是自己的最后一次夺冠机会。

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现年35岁的梅西早在7月就提前1周报到参加法甲巴黎圣杰曼队季前训练，从那时起他就像身负使命的人，决心保持最佳状态前往卡达。

梅西去年离开西甲巴塞隆纳队，并于巴黎圣杰曼度过艰难的第一年，如今他调整回到最佳状态，在本季出战的18场比赛中，为巴黎圣杰曼进球或助攻达26球。

与此同时，阿根廷全国上下都屏息以待，期盼梅西不会在不对的时机点受伤。

梅西2006年还是青少年时期就首度出赛世界杯，迄今他代表阿根廷出战的164场国际比赛共进90球。

2014年他率领阿根廷队闯进世界杯决赛，但不敌德国没能夺冠，2018年世足赛则令人失望，阿根廷在16强赛就输给法国而被淘汰。

梅西最近接受体育媒体Directv Sports访问表示：「我现在觉得身体状况很好，比我去年刚到巴黎圣杰曼时更好。之所以说这可能是我的最后一届世界杯，是因为我的年龄，等赛事结束后，再看看我的感觉怎么样。」

梅西还说：「就像所有阿根廷人一样，我们很难保持冷静，因为我们是赢得世界杯的强力竞争者…我们准备好到那里迎战任何对手。」

传奇球星马拉度纳（Diego Maradona）1986年率领阿根廷队拿下世足赛冠军，如果梅西要追随他的脚步夺冠，就得仰赖团队帮忙。

曾于1978年和阿根廷队一同夺下世足赛冠军的拉罗萨（Omar Larrosa）表示，梅西在球队中的角色已出现变化。

他告诉法新社：「我认为梅西在这次世界杯的表现会有所不同，他现在让其他人发挥，而在过去的世界杯，他的队友总是把球传给他。」

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