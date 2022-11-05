德国痛失大将 斐纳踝伤无缘世足

（法新社慕尼黑4日电） 2022卡达世界杯足球赛登场在即，德国队主力前锋斐纳（Timo Werner）所属德甲RB莱比锡队宣布，斐纳因脚踝伤势确定无法参加世足。

广告 继续浏览后续

斐纳2日在欧冠出战顿内茨克矿工队的比赛提早于第19分钟就一拐一拐地退场；终场RB莱比锡4比0大胜对手。

RB莱比锡发布声明：「4日在莱比锡做的扫描显示，斐纳左脚踝韧带撕裂伤，2022年剩余赛季都报销。」

现年26岁的斐纳过去为国家队效力的55场比赛踢进24球，在世足欧洲区资格赛时攻入9球，是德国坦克重要的火力输出。

德国队主帅佛利克（Hansi Flick）说：「这个消息太糟了，他为此错过世界杯我个人为他感到难过，他真的很想踢世足。」

「少了斐纳绝对是重大损失，我们必须另寻很能进球的有力前锋，但毕竟损失的是主力；当然，我们在此也希望他早日康复」。

斐纳是在本赛季季前从英超切尔西凤还巢回到RB莱比锡，回老东家以来已为球队在各项赛事攻入9球。

分在E组的德国，本届世足首战将于当地时间11月23日（台北时间23日21时）对日本，之后分别对上西班牙与哥斯大黎加；德国寻求捧回队史第5座世足金杯，一举追平巴西成为史上夺冠次数最多的球队。

同为德国国脚的拜仁慕尼黑翼锋萨内（Leroy Sane）目前也因膝伤挂免战牌，德国队长与资深门将诺伊尔（Manuel Neuer）也因肩伤自10月8日就未上场比赛，能否再战世足不无疑问；如今伤兵再添斐纳，让主帅佛利克颇为头痛。

斐纳伤退，可能取代他的包括多特蒙德年轻前锋艾迪耶米（Karim Adeyemi）、文达不来梅前锋菲尔克鲁格（Niclas Fuellkrug）。

德国队将于16日宣布出征卡达世足的26人正选名单。

© 2022 AFP