NBA球星厄文反犹风波延烧 Nike取消推出联名新鞋

（法新社纽约4日电） 美国职篮NBA布鲁克林篮网球星厄文（Kyrie Irving）卷入反犹风波且未及时澄清，舆论哗然，昨天已被球队罚无薪禁赛至少5场，运动品牌耐吉（Nike）今天也宣布暂停与他合作。

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篮网宣布禁赛后数小时，厄文就在社群媒体Instagram发文道歉，但Nike今天仍与他划清界线，取消原定本月推出与他联名的Kyrie 8鞋款的活动。

这家运动用品龙头企业在声明中表示：「在Nike，我们认为仇恨言论没有存在余地，我们谴责任何形式的反犹太主义。」

「因此，我们决定即刻暂停与厄文的合作关系，且不再推出Kyrie 8鞋款。」

「我们对这种情况及这件事对所有人的影响，深感难过和失望。」

厄文上周在社群媒体发文，附上2018年纪录片「从希伯来人到黑种人：醒醒吧美国黑人」（Hebrews to Negroes: Wake Up Black America）影片连结，各界普遍认为这部片包含反犹意味。在这之后，厄文就深陷争议漩涡。

篮网总经理马克斯（Sean Marks）今天说，禁止厄文出赛，对球队来说是「最佳行动方案」。

马克斯说：「在昨晚于推特发文之前，他都不愿推翻先前的说法。我认为这是最佳行动方案。目前而言，他已被禁赛。」

但马克斯也说，厄文已经道歉，开启了他重返球场之路，球队会为他采取一些补救行动和措施。

马克斯说，厄文必须接受辅导，与一些反仇恨及社区犹太领袖坐下来谈谈，然后球队会评估他是否适合回到球场。

© 2022 AFP