太空人炮轰费城人牛棚 夺队史第2座世界大赛冠军

（法新社休士顿5日电） 太空人今天炮轰费城人牛棚，靠着阿尔瓦雷兹的3分全垒打，以4比1逆转，夺得队史第2座世界大赛冠军。

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美国职棒大联盟MLB休士顿太空人今天带着3胜2败听牌优势回到主场迎战费城费城人，太空人派出巴尔德斯（Framber Valdez）先发，迎战费城人的惠勒（Zack Wheeler）。

巴尔德斯与惠勒在世界大赛第2战同场先发，巴尔德斯当时投6.1局送出9次三振，只被打出4支安打丢1分，惠勒则是投5局被打1支全垒打在内的6支安打丢掉4分自责分在内的5分，最终太空人5比2获胜，在系列赛1胜1败扳平战局。

今天巴尔德斯仍有水准演出，惠勒也缴出好投，双方在两人的压制下，在前5局0比0战成平手。

6上费城人打者舒瓦伯（Kyle Schwarber）将对手一记95英里的伸卡球轰成右外野方向的阳春全垒打，让球队先驰得点。

但6下太空人立即反扑，首名打者马多纳多（Martin Maldonado）获触身球保送，1出局后潘尼亚（Jeremy Pena）敲安，下一棒的阿尔瓦雷兹（Yordan Alvarez）面对费城人后援的阿瓦拉多（Jose Alvarado），一棒敲出中外野方向，飞行距离达450英尺远的3分炮，让太空人3比1超前；接着布莱格曼（Alex Bregman）获保送，两出局后瓦兹盖斯（Christian Vazquez）的安打再打进太空人第4分。

之后两队都没有再得分，终场太空人以3分差距获胜，在7战4胜制的世界大赛胜出，成功夺冠。

自2017年夺下队史首座世界大赛冠军起，太空人近6季4次闯进世界大赛，两度夺下冠军

巴尔德斯今天投6局，有9次三振、2个保送，只被打出一支阳春全垒打在内的两支安打，丢掉1分，最后获得胜投，这是他在今年世界大赛为球队拿下的第2胜；惠勒此役投5.1局，有5次三振、1个保送，只被打出3支安打，可惜后援投手提油救火，让他丢掉2分自责分，最后继世界大赛第2战后，再度吞下败投。

© 2022 AFP