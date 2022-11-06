菜鸟游击手夺世界大赛MVP 潘尼亚史上第1人

（法新社休士顿5日电） 太空人菜鸟游击手潘尼亚（Jeremy Pena）今天在球队夺下队史第2冠后，获选为世界大赛MVP，是史上获此殊荣的第1位新秀游击手。

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美国职棒大联盟MLB休士顿太空人今年势不可挡，先是在美国联盟分区系列赛以3胜0败战绩轻取西雅图水手，晋级美联冠军系列赛；接着再以4胜0败横扫纽约洋基，轻松取得世界大赛门票。

在7战4胜制的世界大赛系列赛面对费城费城人时，太空人第1战、第3战败阵，但两战之后都能扳回一城，并在第5战靠生涯于世界大赛一胜难求的王牌投手魏兰德（Justin Verlander）缴出5局仅丢1分自责分好投带领下，以3比2赢球，并率先以3胜2败成绩听牌。

太空人今天一度以0比1落后，6局下靠着阿尔瓦雷兹（Yordan Alvarez）中外野方向450英尺远的3分炮超前，再靠瓦兹盖斯（Christian Vazquez）的安打添得第4分，终场以4比1胜出，在世界大赛以4胜2败成绩成功夺冠。

先前已经在美国联盟冠军赛拿下最有价值球员（MVP）奖的潘尼亚，这次世界大赛出赛6场，25个打数，击出1支全垒打在内的10支安打，打进3分打点，打击率高达4成，再度获得世界大赛MVP的肯定。

今年刚站上大联盟的潘尼亚，日前以初生之犊不畏虎的超猛气势勇夺金手套奖，为自己菜鸟年添纪录之余，也成为太空人守备上的重要支柱；他在打击上也有优异表现，例行赛出赛136场，521个打数击出132支安打，有22支全垒打、63分打点进帐，打击率是2成53。

而早在美联冠军赛，潘尼亚就已靠着出赛4场，17打数敲出6支安打，其中包括2支全垒打，扫回4分打点，打击率3成53，拿下美联MVP。

© 2022 AFP