热刺主帅有信心 孙兴应能及时伤愈赶上世足

（法新社伦敦6日电） 英超托登罕热刺主帅孔蒂（Antonio Conte）今天表示，他有信心队上的南韩前锋球星孙兴能及时伤愈，赶上20日登场的卡达世足赛。

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热刺上周在欧冠2比1击败法甲马赛，但孙兴当时在场上与马赛的姆贝巴（Chancel Mbemba）相撞，导致左眼眼窝骨裂。

身兼南韩足球国家队队长的孙兴4日动手术，现正与时间赛跑，盼能及时伤愈赶上20日开打的2022卡达世界杯足球赛。

热刺今天英超联赛主场1比2不敌来访的利物浦，但赛后孔蒂告诉媒体：「在他手术后，昨天我有传简讯给他，孙兴对受伤动刀极感沮丧。我自己当过选手，了解踢世足的重要性，我希望他能复原良好去踢世足。」

「我有信心，他能很快归队并代表南韩出征卡达。」

30岁的孙兴是南韩至关重要的战力，攸关球队能否晋级16强；他生涯在104场国家队出赛踢进35球。

南韩队这次世足被分在H组，第一场分组赛是当地时间11月24日对乌拉圭，之后还将对决迦纳与葡萄牙，全属硬仗。

孙兴的攻击火力南韩无人可替，上赛季与利物浦的埃及球星萨拉（Mohamed Salah）并列英超进球数最多的金靴奖（Premier League Golden Boot）。

© 2022 AFP