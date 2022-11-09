卡达世足大使失言 称同性恋为「心灵的伤害」

（法新社柏林8日电） 世界杯足球赛（World Cup）进入最后12天倒数阶段，主办国卡达一名世足赛大使接受德国电视台访问时称同性恋为「心灵的伤害」，引发批评。

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前足球国脚、本届卡达世足赛大使沙尔曼（Khalid Salman）在一场于杜哈（Doha）拍摄、今晚播出的访谈中告诉德国第二电视台（ZDF），卡达会接纳同志访客，但「他们必须接受我们的规范」。

他说：「我并非一名严格的穆斯林，但这（同性恋）为何是禁忌？因为它是心灵的伤害。」

针对沙尔曼的言论，一星期前访问卡达的德国内政部长费瑟（Nancy Faeser）今天表示，「这些评论显然相当糟糕」。

德国足球协会（DFB）会长纽恩多夫（Bernd Neuendorf）表示，沙尔曼这番话让他「目瞪口呆」。他告诉德国「画报」（Bild）说，沙尔曼的言论显示出卡达在「人权的关系上很有问题」。

德国男女同志协会（LSVD）今天要求政府发布卡达旅游警告，并取消所有世界杯的官方行程。协会表示，沙尔曼的评论「令人不安却又不意外」，并指控这番话透露出「卡达政权恐同（homophobic）的基本态度」。

英格兰、法国及德国等多个欧洲国家队的队长已表明，世足赛期间他们将戴上彩虹色、印有「同一份爱」（One Love）讯息的反歧视臂章。

© 2022 AFP